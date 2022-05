De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan de 42-jarige Ferry T. voor het doden en in brand steken van Renée Barendregt in Scheveningen. T. is onder meer schuldig bevonden aan gekwalificeerde doodslag en aanranding van de 23-jarige rugbyster.

"Mensonterend", noemde de rechtbank de gebeurtenissen van die avond. De door de rechtbank opgelegde straf is gelijk aan de straf die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist.

Het lichaam van de vrouw werd op 23 mei vorig jaar gevonden naast het fietspad van de Doorniksestraat in Scheveningen. T. had haar gestoken met een mes. Daarna zou hij het misdrijf hebben willen verhullen door het slachtoffer in brand te steken.

Barendregt fietste 's nachts terug naar huis van een feestje. T. was ogenschijnlijk doelloos aan het rondrijden op zijn scooter toen ze elkaar passeerden. T. haalde de vrouw in, wachtte haar op in een zijstraatje en ging vervolgens achter haar aan.

De ontmoeting was met meerdere camera's vastgelegd. Ook was de confrontatie tussen de twee te zien en te horen.

T. zei eerder zich niets te kunnen herinneren van de moord. "Ik kan me niet voorstellen dat ik het gedaan heb. Maar ik zie de bewijzen en dan is de kans heel groot dat ik het wel heb gedaan", zei T. eerder deze maand tijdens de behandeling van de zaak in de rechtbank.

De rechter hield T. voor dat er andere mensen in de zaal zaten "die veel meer reden hadden om te huilen".