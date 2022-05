De verdachte van de dodelijke mishandeling van een pakketbezorger in het Rotterdamse Hoogvliet zegt dat hij zich moest verdedigen tijdens een ruzie. De 29-jarige man beroept zich op noodweer.

Het 41-jarige slachtoffer kwam daarbij ongelukkig ten val en klapte met zijn hoofd op het wegdek. Volgens de advocaat van Yassin El B. is die val fataal geweest voor het slachtoffer.

De officier van justitie wil dat El B. veroordeeld wordt voor doodslag. Hij heeft volgens haar de pakketbezorger bij de keel gegrepen, geslagen en gestompt. En toen het slachtoffer op de grond lag, zou El B. hem nog tegen het hoofd en in de buik hebben geschopt. Maar de verdachte zegt dat hij ruzie met de pakketbezorger had en dat hij zich genoodzaakt voelde zichzelf te verweren.

Het conflict ontstond toen de verdachte op straat in zijn wijk Meeuwenplaat de pakketbezorger met zijn bus zag rijden. Bij hem zou een internetmodem bezorgd worden en hij liep op zijn badslippers naar buiten om dat pakketje alvast op te halen. Volgens de bezorger was dat niet volgens de regels van zijn werkgever PostNL. Hij weigerde daarom het pakketje op straat te overhandigen. Daarop ontstond de ruzie met fatale afloop voor de bezorger.

De advocaat van de verdachte vroeg de rechter om El B. vrij te laten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak, ergens in het najaar. Hij heeft zeven maanden geleden een zoon gekregen en heeft pas een huis en een vaste baan. "Ik ben in een nachtmerrie terechtgekomen en ik ben bang dat ik alles kwijtraak", zei de verdachte.

Maar de rechter vindt dat hij voorlopig in de cel moet blijven. Hij is eerder in aanraking geweest met justitie en de kans op herhaling is volgens de rechtbank aanwezig.

De zaak gaat op 4 augustus verder.