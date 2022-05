Dinsdag begint met zonnige perioden, maar in de middag en avond volgen buien, mogelijk met onweer. Het KNMI heeft daarvoor code geel afgegeven in de provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Na een zonnige ochtend verschijnen in de middag fikse stapelwolken die verspreid kunnen uitgroeien tot regen- en onweersbuien. Daarbij kunnen windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur voorkomen. Ook waarschuwt het KNMI voor hagelstenen die een doorsnede tot 1 centimeter kunnen hebben.

In de avond heeft vooral het oosten nog enige tijd kans op (onweers)buien. De buien trekken in de tweede helft van de avond naar Duitsland weg. In de nacht naar woensdag wordt het met een graad of 7 fris en is er kans op lokale mist.

