De dag start met zonnige perioden, maar in de middag en avond volgen buien, mogelijk met onweer. In de middag komt de temperatuur uit op zo'n 17 tot 20 graden.

Na een zonnige ochtend verschijnen in de middag fikse stapelwolken die verspreid kunnen uitgroeien tot regen- en onweersbuien.

De wind draait naar het zuidwesten tot westen en is zwak of matig van kracht. Bij een onweersbui kan de wind even krachtig zijn.

In de avond kan vooral het oosten nog enige tijd kans houden op (onweers)buien. De buien trekken in de tweede helft van de avond naar Duitsland weg. In de nacht naar woensdag wordt het met een graad of 7 fris en er is kans op lokale mist.

