Voor ruim 120 asielzoekers in het opvangcentrum in Ter Apel is maandagavond geen bed beschikbaar. Ze moeten de nacht doorbrengen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waar ze op een stoel moeten slapen. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maandagavond.

Naast de reguliere instroom van asielzoekers is het maandag in Ter Apel extra druk omdat de noodopvang in Breda en Nijmegen is gesloten. "Dit zorgde voor een extra toeloop van tweehonderd mensen", zegt de woordvoerder.

In Ter Apel is plek voor tweeduizend mensen. Het is de bedoeling dat zij snel naar andere asielzoekerscentra worden doorgestuurd.

Maar doordat die ook vol zitten, is er de laatste tijd vaker een gebrek aan capaciteit. Zo dreigde begin mei zelfs een situatie te ontstaan waarin mensen buiten moesten slapen. Het COA kampt daarbij ook met een tekort aan bussen die de asielzoekers naar andere locaties kan brengen.

Om Ter Apel te ontlasten moeten de 25 veiligheidsregio's in Nederland vanaf midden deze week 150 opvangplekken per regio realiseren.