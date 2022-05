Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft tot en met maandag een recordaantal van 285.700 klachten binnengekregen over de eindexamens. Het eerste tijdvak kwam deze dag tot een einde met met de examens Spaans, Turks, Fries, Russisch en Arabisch op havo en vwo.

Het record van vorig jaar (212.000) werd vorige week dinsdag al gebroken. Koploper wat betreft het aantal klachten is met 129.000 de categorie 'het examen is te moeilijk'. Veel klachten gingen over te lange en ingewikkelde teksten, het gebruik van te moeilijke woorden, maar ook over opgaven die niet aansloten bij de in de lessen behandelde stof.

Het record komt niet onverwacht, zegt coördinator van de eindexamenklachtenlijn Sarah Broekmeulen. "Leerlingen weten ons steeds beter te vinden, ook met inhoudelijke klachten. Het is tof om te zien dat klagen in sommige gevallen ook echt zin heeft gehad."

Gebrekkige voorbereiding

Het LAKS kreeg flink wat organisatorische klachten te verwerken. Die gingen onder andere over de gebrekkige voorbereiding op de examens door de coronaperiode, over niet of te laat gemelde fouten in de opgaven en over geluidsoverlast. "Ons team belde de scholen dan op om verhaal te halen. Gelukkig erkenden veel scholen wat er mis was gegaan en beloofden ze beterschap", aldus Broekmeulen.

Op 9 juni horen examenkandidaten die al hun examens in het eerste tijdvak hebben gedaan, de uitslag. In totaal deden dit jaar ruim 188.000 scholieren examen. In het vmbo waren dat 92.000 leerlingen, op de havo's bijna 55.000 leerlingen en in het vwo bijna 41.000 leerlingen.

Het aantal klachten zal waarschijnlijk nog verder oplopen. Van 13 tot en met 24 juni is het tweede tijdvak waarin kandidaten examen kunnen doen of kunnen herkansen. De mogelijkheid om te spreiden werd ingevoerd om scholieren na de coronaperiode de kans te bieden zich wat langer voor te bereiden.

In speciaal onderwijs klachten over procedures

Het Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) laat weten dat leerlingen uit het speciaal onderwijs vooral klachten hebben over de procedures rond hun examinering. Het staatsexamen waar deze leerlingen aan meedoen bestaat uit eerst een schriftelijk deel en vervolgens een mondeling deel. Het cijfer van het schriftelijke deel krijgen de leerlingen pas na afloop van het mondelinge deel.

Dat kan leiden tot lagere resultaten, aldus voorzitter van het LBVSO Elijah Delsink. Inzage in de fouten die tijdens het schriftelijke deel zijn gemaakt, kan leerlingen helpen het mondelinge deel beter te maken, legt hij uit.

D66 stelde onlangs Kamervragen over de kwestie. Minister van Onderwijs Dennis Wiersma liet daarop weten het "erg vervelend" voor de leerlingen te vinden, omdat hij snapt "dat het voor hen belangrijk is om te weten welk resultaat is behaald voor het centraal schriftelijk examen voordat de mondelinge examens starten". Volgens Wiersma is het onderwerp opgenomen in de zogenoemde 'verbeteragenda staatsexamen' en wordt bekeken of in de toekomst bijvoorbeeld de planning kan worden aangepast.