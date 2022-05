De NS wil in de zomer een proef beginnen met de verhuur van elektrische fietsen. Een jaar lang wil de vervoerder testen of de zogenoemde OV-e-bikes bij gebruikers in de smaak vallen.

De NS heeft het idee voor de proef voorgelegd aan consumentenorganisaties, ProRail en gemeenten. Die reageerden positief, zegt een woordvoerder van de NS tegen NU.nl. De kans is volgens hem klein dat de proef niet doorgaat.

De NS zegt dat reizigers al vaker om e-bikes hebben gevraagd. Vier stations zullen in die maanden uitgerust zijn met dertig elektrische fietsen.

Een e-bike moet 10 euro per 24 uur gaan kosten. Op welke stations de elektrische fietsen komen te staan, is nog niet bekend.

Diefstal kan een risico zijn

Diefstal van de e-bikes kan een risico zijn, erkent de NS. De fietsen worden uitgerust met een gps-tracker. Bij vermissing of diefstal kan de fiets daarmee teruggevonden worden.

Ook wil de NS deze gps-informatie tijdens de proef gebruiken voor onderzoek. Hiermee kan informatie over bijvoorbeeld de reisafstanden, de locatie van de fiets en de snelheid in kaart worden gebracht.

Om de privacy van de consumenten te bewaren, worden de persoonsgegevens en locatiegegevens apart opgeslagen, garandeert de vervoerder. Zo weet de leverancier waar de elektrische fiets in kwestie is, maar niet wie op de fiets zit.