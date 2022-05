Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) neemt de waarschuwing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over de risico's van papieren rietjes zeer serieus. Stukje papier kunnen loslaten en worden ingeslikt. Minister Kuipers schreef in een Kamerbrief dat de industrie op zoek moet gaan naar alternatieven.

In april waarschuwde de NVWA voor de risico's van papieren rietjes bij met name kinderen en mensen met een beperking. Er zouden namelijk regelmatig stukjes papier loslaten en in de keel van kinderen blijven hangen. De NVWA ontving vierhonderd van dit soort meldingen.

Het leidde in geen van de gevallen tot verstikkingen. Toch adviseerde de NVWA ouders en verzorgers om in de buurt te blijven als ze kinderen of mensen met een beperking iets laten drinken met een papieren rietje

Kuipers schreef blij te zijn met de waarschuwing van de NVWA. "Dit is een risico, waarvan ik vind dat dit aanleiding zou moeten zijn voor de industrie die deze producten op de markt brengt om te zoeken naar een alternatief voor de huidige papieren rietjes."

Toch vormen de risico's geen aanleiding voor de minister om het gebruik van papieren rietjes te verbieden. Plastic rietjes zijn sinds vorig jaar als gevolg van Europese regelgeving verboden omdat ze een risico vormen voor het milieu. Hoewel Kuipers hoopt dat er een alternatief wordt gevonden, vindt hij niet dat plastic rietjes opnieuw ingevoerd moeten worden.

Het alternatief moet volgens de minister van de industrie komen. "De fabrikant is altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen product. Dat geldt ook in dit geval."