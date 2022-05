In het ziekenhuis ligt nog één slachtoffer van het ongeval met een attractie in het Sprookjesbos in Valkenburg aan de Geul. De andere twee slachtoffers zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen, meldt 1Limburg.

De man die nog in het ziekenhuis ligt, maakt het goed volgens een woordvoerder van het pretpark. De dochter en moeder van een Belgisch gezin raakten ook door het ongeval gewond, maar hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten.

Vrijdagmiddag raakten de drie personen gewond nadat een bakje van de ballontoren Calidius van een hoogte van vijf tot zes meter naar beneden viel. De 10 meter hoge attractie is sinds september vorig jaar open.

Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Naast de arbeidsinspectie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet ook het Sprookjesbos zelf onderzoek naar het incident, zo meldt 1Limburg.

De lokale omroep schrijft dat het vooralsnog een raadsel is hoe het ongeluk kon plaatsvinden. Het park is in mei nog gecontroleerd door de NVWA en de attracties in het park worden dagelijks aan het begin van de dag gekeurd.

De Calidius blijft voorlopig dicht voor bezoekers. De rest van het pretpark is wel gewoon geopend.