Advocaat Onno de Jong verbaast zich over het anoniem optreden van officieren van justitie in verschillende strafzaken en het signaal dat daarmee uitgaat. De Jong staat zowel in het Marengo-proces als in het proces tegen leden van Caloh Wagoh de kroongetuige bij. Hij wordt zelf al geruime tijd zwaar beveiligd.

De Jong spreekt van een onverklaarbare angststuip, "want wie zijn er nou vermoord?", aldus De Jong. "Dat zijn de broer van de kroongetuige, toenmalig advocaat van de kroongetuige Derk Wiersum en Peter R. de Vries, lid van ons verdedigingsteam."

NOS schreef maandag dat officieren van justitie in de afgelopen twee jaar in 39 zaken anoniem zijn opgevoerd. Dat betekent dat hun naam niet genoemd mag worden in de pers, maar er zijn ook zaken waarbij hun naam niet wordt genoemd in het strafdossier.

Dit is het geval in de rechtszaak die draait om de moord op De Vries. Maandag was in de rechtbank van Amsterdam de laatste zitting voor de inhoudelijke behandeling op 7 juni. In deze zaak is iedereen in het dossier volledig geanonimiseerd. Niet alleen officieren, maar ook deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), agenten en getuigen.

Een slechte zaak volgens De Jong, want alles moet te allen tijde controleerbaar zijn in een strafzaak. Daarnaast gaat er volgens de raadsman een slecht signaal van uit van anoniem optreden van een officier. "Ik kijk hier ook als burger naar en ik vind dat het OM als vertegenwoordiger van de samenleving in strafzaken moet staan voor hun zaak", aldus De Jong.

"Je moet je bewust zijn van je functie", gaat de raadsman verder. "Je moet wel zorgen voor die veiligheid, maar er niet op deze wijze de focus op leggen."

Commissie oordeelt over rechtvaardiging anonimiteit

De keuze of een officier wel of niet anoniem mag optreden wordt voorgelegd aan een speciale commissie, opgericht na de dood van Wiersum in september 2019. Diederik Greive, hoofdofficier van het OM in Noord-Nederland, beoordeelt deze aanvragen en zegt tegen de NOS dat de commissie toetst op het bestaan van een concrete dreiging en een voorstelbare dreiging.

"Maar dan moet je dat reële gevaar ook naar buiten toe uit kunnen leggen", aldus De Jong. Zo is een van de zaken waarin een officier anoniem optrad, de rechtszaak tegen een vrouw die RIVM-directeur Jaap van Dissel zou hebben bedreigd. "Over welke dreiging hebben we het dan?"