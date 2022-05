Als bij rechtszaken betrokken personen gevaar lopen, mogen zij anoniem verder werken. Officieren van justitie zijn in de afgelopen twee jaar in 39 zaken anoniem opgevoerd, meldt de NOS maandag op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om onder meer processen tegen de zware georganiseerde misdaad, zoals de zaak over de moord op Peter R. de Vries.

In de meeste dossiers zijn de namen van de officiers van justitie vervangen door nummers. Bij negen rechtszaken mochten ze niet worden gefilmd of getekend.

Na de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019 is er een speciale commissie in het leven geroepen. Deze commissie behandelt verzoeken om betrokkenen te anonimiseren in de rechtspraak. Diederik Greive is hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland en beoordeelt de aanvragen.

"Wij toetsen op concrete dreiging en voorstelbare dreiging", legt Greive uit. "Daarbij kijken we naar de inhoud van de zaak en naar het criminele netwerk waar we mee te maken hebben. Is het vaker voorgekomen dat zij dreigingen hebben geuit, ook tegen andere mensen?"

Dossier van Peter R. de Vries is volledig anoniem

In het strafdossier van de moord op misdaadjournalist De Vries is niet alleen de naam van de officier van justitie weggelakt, maar ook de namen van alle rechercheurs, ooggetuigen en deskundigen. De rechtbank in Amsterdam houdt maandag een laatste inleidende zitting in de strafzaak tegen de twee mannen die worden verdacht van de moord op 6 juli 2021.

Het weglaten van namen gebeurt niet alleen in zaken tegen de zware georganiseerde misdaad. Een van de 39 gevallen is namelijk de rechtszaak tegen een vrouw die RIVM-directeur Jaap van Dissel zou hebben bedreigd. Ook in die zaak bleef de officier van justitie buiten beeld.