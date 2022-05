In de nacht van zondag op maandag bleef het vrijwel overal droog en kwamen er opklaringen voor. In de ochtend ligt de temperatuur rond de 7 graden. Overdag schijnt de zon wat vaker en kan in het noordoosten nog een bui voorkomen.

Maxima liggen tussen de 14 en 16 graden. Het blijft dus aan de koele kant. Er staat een zwakke wind die uit verschillende richtingen komt.

Dinsdag wordt het, met 17 tot 20 graden, wat warmer. Maar ook de kans op een bui is dan iets groter. Er waait dan een zwakke wind uit oostelijke richting.

