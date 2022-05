De politie zoekt zondagmiddag met een sonarboot in de Rijkerswoerdse Plassen bij Arnhem naar de 41-jarige Martijn van de L., zo bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Gelderlander. Deze man is mogelijk betrokken bij de dood van een vrouw in de Gelderse hoofdstad.

De zoektocht in het recreatiegebied vlak bij Arnhem is niet naar aanleiding van een concrete aanwijzing, zegt de politie.

De politie verspreidde eerder een foto en de naam van de man, met de waarschuwing dat hij een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving kan zijn.

De vrouw werd donderdagavond gevonden in de Cuijkstraat in de Arnhemse wijk De Laar. De politie wil verder niets kwijt over de doodsoorzaak of haar relatie met de gezochte man. Er zijn enkele tips binnengekomen bij de politie. Deze worden op dit moment onderzocht.