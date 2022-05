Donorkinderen vonden met behulp van Stichting Donorkind de afgelopen vijf jaar tien vruchtbaarheidsartsen die zonder toestemming hun eigen sperma gebruikten om kinderen te verwekken bij vrouwen met een kinderwens. Niet al die zaken zijn ook in de media verschenen, zegt bestuurslid Ester de Lau van de stichting tegen NU.nl.

Sommige zaken zoals die van bekende spermadoktoren als Jan Karbaat, Jan Wildschut of Jos Beek kwamen de afgelopen jaren uitgebreid in het nieuws. Deze artsen verwekten elk tientallen kinderen met zaad van zichzelf in plaats van dat van de beoogde vader.

Stichting Donorkind zoekt vaders van donorkinderen in commerciële DNA-databanken. Afgelopen vijf jaar vonden ze in totaal 150 tot 200 vaders van duizenden kinderen. De Lau vindt het "lastig" dat vooral de 'donorartsen' en hun nazaten veel aandacht in de pers krijgen. "Het gaat steeds heel erg over de misstanden, terwijl maandag (de Dag van het Donorkind, red.) een dag is om te vieren", zegt ze.

Tegelijkertijd zorgen de misstanden ook voor meer aandacht, concludeert ze. "Telkens als er een arts in het nieuws is, krijgen we een stortvloed aan aanmeldingen van donorkinderen". Ook zorgt de aandacht ervoor dat ouders gaan praten met hun kinderen.

De media-aandacht voor zaken als die van Wildschut heeft ook negatieve kanten. "Zo zit je er als donorkind niet op te wachten dat heel de wereld iets van jouw donorvader vindt. Want jij bent de persoon die zich moet verhouden tot die persoon. 'Van de dokter zijn' is een extra handicap", aldus De Lau.

Dat laatste is dan ook de reden dat de stichting en donorkinderen sommige nieuwe 'sjoemeldokters' bewust uit de media houden. Hierdoor houden de kinderen volgens De Lau zelf de regie en kunnen ze eerst rustig zelf uitvogelen of ze contact willen met de vader, eventuele broers en zussen en andere nieuwe familieleden.

De Lau wil tot slot benadrukken dat "iedereen het recht heeft om te weten wie zijn of haar ouders zijn" en dat de spermadoktoren die ze vinden "bijvangst" zijn.

Mocht jij hulp willen bij het vinden van je donorvader of meer informatie willen, kun je kijken op donorkind.eu.

De donor detectives Ze noemen zichzelf de donor detectives, de acht vrijwilligers die donorkinderen in besloten facebookgroepen helpen bij het traceren van hun biologische vader.

De Lau en haar collega's, zelf ook allemaal donorkinderen, gebruiken internationale DNA-databanken zoals MyHeritage om familiebanden te achterhalen. Soms is dat een hele puzzel, maar uiteindelijk "vinden we ze allemaal", zegt De Lau.

De methode is volgens haar een stuk effectiever dan die van stichting FIOM, die alleen vaders en kinderen matcht als beiden zich hebben aangemeld.