Een 35-jarige motorrijder is in de nacht van zaterdag op zondag gecrasht op de Delpratsingel in het centrum van Breda na een korte achtervolging door de politie. De bestuurder van de motor raakte gewond en is overgebracht naar een ziekenhuis, meldt de politie.

Twee agenten wilden de motorrijder rond 4.30 uur controleren. De man stond in het horecagebied op de Hoge Brug in Breda. Hij voerde daar manoeuvres uit met zijn motor die volgens de politie mogelijk een onveilige situatie konden veroorzaken.

De motorrijder ging ervandoor, waarop de agenten de achtervolging inzetten. Kort daarna crashte de motorrijder.

De politie doet onderzoek naar het incident.