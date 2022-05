De komende week gaan de temperaturen weer omhoog en schijnt de zon geregeld. Er staat minder wind, maar er kan af en toe een bui vallen, meldt Weerplaza zondag.

Maandag is er wat zon en kan in het noorden een bui vallen. De noordwestenwind zwakt wat af en draait in de loop van de dag naar oostelijke richting. Met een temperatuur tussen de 14 en 16 graden Celsius is het koel voor de tijd van het jaar.

Het weerbeeld op dinsdag bestaat uit een afwisseling van zon en stapelwolken. Verspreid over het land valt er af en toe een bui. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 graden in Zuid-Nederland.

Woensdag verloopt warmer en krijgt de zon flink wat ruimte. De middagtemperatuur komt in het noorden uit op 18 graden en in het zuiden op 22 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog.

Donderdag kenmerkt zich door een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts ook enkele buien, waarbij ook onweer mogelijk is. De temperatuur loopt op tot 18 tot 20 graden in het noorden en langs de westkust en naar 21 tot 24 graden in het zuidoosten. In Limburg kan het lokaal mogelijk 25 graden worden.

Op vrijdag en in het pinksterweekend verandert er weinig aan het weer. De zon schijnt veel en er blijft een kans op buien. Het kwik ligt tussen de 18 en 23 graden.