In Eindhoven zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie fietsers aangereden door een automobilist. Een van hen werd "vol geraakt", zegt een politiewoordvoerder. Deze persoon liep een hersenschudding op en is naar het ziekenhuis vervoerd. De automobilist reed volgens de politie na het ongeluk met hoge snelheid door.

De auto raakte de andere twee slachtoffers tegen hun fiets, waarna de fietsers vielen. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn.

Het incident gebeurde rond 4.30 uur op de kruising van de Kronehoefstraat en de Boschdijk, op de ring van Eindhoven.

De politie is nog op zoek naar de bestuurder van de auto, een grijze Volkswagen Golf, meldt het Eindhovens Dagblad. Ook onderzoekt de politie de oorzaak van het incident.