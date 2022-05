Er vallen zondagochtend verspreid over het land enkele buien. Vanmiddag regent het met name in het Waddengebied en in het zuiden. Tegen de avond breekt de zon weer vaker door.

De bewolking overheerst en er waait een matige noordwestenwind. Het wordt vanmiddag slechts 12 graden op de Wadden en 15 in Limburg.

Maandag kan er een enkele bui vallen, maar meestal is het droog. Bij weinig wind en af en toe zon wordt het 13 tot 16 graden.

