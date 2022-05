De politie Oost-Nederland kondigt zaterdag aan dringend op zoek te zijn naar de 41-jarige Martijn van de L. uit Arnhem. De man is mogelijk betrokken bij de dood van een vrouw die donderdagavond werd gevonden.

De politie maakt zeer zelden de naam bekend van een voortvluchtige. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2018 bij de zoektocht naar Jos B. in de Nicky Verstappen-zaak, en na de moord op twee schoonmakers in een Groningse bioscoop in 2019.

De politie is afgelopen donderdag een onderzoek gestart nadat in de avond een overleden vrouw werd aangetroffen aan de Cuijkstraat in Arnhem. Volgens de politie kan de verdachte een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving zijn. Daarom wordt mensen gevraagd direct 112 te bellen als ze hem zien, en hem niet zelf te benaderen.

De politie vraagt mensen die donderdagavond iets opvallends hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Cuijkstraat, contact op te nemen. Dat kan via 0900-88 44 of anoniem via 0800-7000. "Ook beelden van bijvoorbeeld beveiligingscamera's, videodeurbellen of dashcambeelden uit de omgeving kunnen relevant zijn voor het onderzoek. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, is welkom."

Verbetering: in een eerdere versie van dit bericht meldden we op basis van de politie dat zij in 2018 voor het laatst een foto en volledige naam van een voortvluchtige deelde. Die informatie bleek onjuist: ook in 2019 is dat nog gebeurd. We hebben het bericht daarom aangepast.

NU.nl kiest ervoor om niet de hele naam van de verdachte te publiceren en heeft ook zijn foto bij nader inzien onherkenbaar gemaakt. Onze taak is namelijk verslag doen van wat er in de wereld gebeurt, niet het opsporen van verdachten. Daarbij letten we ook op privacy, want dagelijks bezoeken miljoenen mensen NU.nl.

Zodra de politie meldt dat er een concreet gevaar is voor willekeurige andere slachtoffers, vinden wij het belang van opsporing uiteraard belangrijker dan privacy. In zo'n geval kiezen we ervoor om naam en foto wel herkenbaar te maken. Vooralsnog hebben we daar echter geen signalen van, vandaar dat we de foto en naam hebben geanonimiseerd. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet. Mocht er wel sprake zijn van concrete dreiging, dan kiezen we ervoor om de verdachte toch uit de anonimiteit te halen.