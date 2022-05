De politie Oost-Nederland kondigt zaterdag aan dringend op zoek te zijn naar de 41-jarige Martijn van de Laar uit Arnhem. De man is mogelijk betrokken bij de dood van een vrouw die donderdagavond werd gevonden.

De politie is afgelopen donderdag een onderzoek gestart nadat in de avond een overleden vrouw werd aangetroffen aan de Cuijkstraat in Arnhem. Volgens de politie kan de verdachte een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving zijn. Daarom wordt mensen gevraagd direct 112 te bellen als ze Van de Laar zien, en hem niet zelf te benaderen.

Van de Laar is geboren op 15 maart 1981 en woonachtig in Arnhem. Hij draagt mogelijk de volgende kleding: een licht kaki shirt, een donkere broek en sportschoenen.

Martijn van de Laar Martijn van de Laar Foto: Politie

Uitzonderlijke aanpak

De politie maakt zeer zelden de naam bekend van een voortvluchtige. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2018 tijdens de zoektocht naar Jos Brech, die toen werd verdacht van de moord op Nicky Verstappen in 1998. De politie hoopt dat Van de Laar sneller wordt gevonden als zijn naam en uiterlijk bekend zijn.

De politie vraagt mensen die donderdagavond iets opvallends hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Cuijkstraat, contact op te nemen. Dat kan via 0900-88 44 of anoniem via 0800-7000. "Ook beelden van bijvoorbeeld beveiligingscamera's, videodeurbellen of dashcambeelden uit de omgeving kunnen relevant zijn voor het onderzoek. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, is welkom."