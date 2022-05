Schiphol merkt op dat reizigers steeds vroeger naar de luchthaven komen vanwege de problemen met lange wachtrijen door de personeelstekorten. Hierdoor moeten ze nog eens extra wachten omdat balies van maatschappijen vaak dan nog niet open zijn, zegt een woordvoerder zaterdag desgevraagd.

Ook zaterdagochtend is het druk, maar de drukte lijkt vooralsnog behapbaar. Op sociale media blijft grootscheeps geklaag over de luchthaven uit. Schiphol raadt reizigers aan bij hun luchtvaartmaatschappij te checken hoe lang van tevoren ze verwacht worden op de luchthaven, ook om onnodig wachten te voorkomen.

Wie via Schiphol reist, heeft al weken te maken met wachtrijen die zo lang zijn dat sommigen zelfs hun vlucht missen. Topman Dick Benschop van de luchthaven zal zich dinsdag in de Tweede Kamer moeten verantwoorden voor de chaos, die mede als gevolg van personeelstekorten ontstond. Volgens de luchthaven blijft het tot en met de zomervakantie dagelijks druk.

Schiphol kwam onlangs met een actieplan om drukte en lange wachtrijen van passagiers in de zomerperiode tegen te gaan. Zo wil Schiphol meer beveiligers werven, de arbeidsvoorwaarden voor werknemers aantrekkelijker maken en de doorstroming van reizigers in de terminal verbeteren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om coaches die mensen sneller door de beveiliging helpen en om verbeterde informatievoorziening. Ook worden afspraken gemaakt met luchtvaartmaatschappijen over vermindering van vluchten en het verplaatsen van vluchten.