Dit hemelvaartweekend vallen er geen zomerse temperaturen te noteren, meldt Weerplaza. Iedereen die eropuit trekt wordt aangeraden om een jas mee te nemen.

Hoewel het vrijdag nog zo'n 15 tot 19 graden is, zal het op veel plekken door een stevige noordwestenwind frisser aanvoelen. Zon en bewolking wisselen elkaar af en 's nachts kan het plaatselijk regenen.

Dit weekend wordt het nog wat kouder. Door een hogedrukgebied dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar ons land komt, zal er een koude lucht overtrekken. Dat betekent lage temperaturen.

Zaterdag wordt het 15 tot 17 graden. Het gaat flink waaien en er is kans op af en toe een bui. Toch zal de zon zal zich ook veel laten zien. Zondag daalt de temperatuur en wordt het maximaal 15 graden. Het wordt bewolkt en er valt meer regen. In het noorden van het land is er mogelijk nog wat zonneschijn. In de nachten wordt het koud, met een temperatuur van 7 tot 9 graden.