Bij een ongeval in pretpark Sprookjesbos in Valkenburg aan de Geul zijn vrijdagmiddag twee volwassenen en een kind gewond geraakt. Een karretje van een attractie is naar beneden gevallen, meldt een woordvoerder Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan NU.nl. De politie sprak eerst van zes gewonden, maar dat blijkt niet te kloppen.

Het ongeval gebeurde rond 14.45 uur. In het karretje dat naar beneden viel, zaten twee volwassenen en twee kinderen. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Hun toestand is stabiel, meldt de woordvoerder. De andere persoon raakte niet gewond.

Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Voor het ongeval is een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek niet nodig.

Het karretje dat viel, was van de attractie Ballontoren Calidius. Dit is een toren met karretjes die bezoekers meenemen naar een hoogte van zo'n 10 meter. De attractie is sinds vorig jaar september open. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.