Bij een ongeluk op een charterschip dat in de buurt van Terschelling voer, is een 79-jarige man vrijdagochtend om het leven gekomen. Een vrouw raakte zwaargewond, meldt een politiewoordvoerder. Het schip is door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) veilig naar de haven van Terschelling begeleid, meldt de kustwacht.

Rond 8.00 uur werd melding gemaakt van het ongeval. Het Nederlandse zeilschip - een tweemaster met de naam Wilhelmina - had negentien opvarenden en twee bemanningsleden aan boord.

De familie van het dodelijke slachtoffer is inmiddels op de hoogte gebracht. De zwaargewonde vrouw is per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.

Volgens de politiewoordvoerder brak de giek af. Deze kwam op een aantal opvarenden terecht. Het schip voer ongeveer twee mijl van de haven van Terschelling en is direct teruggevaren. Daar stonden de hulpdiensten klaar voor de slachtoffers.

Het schip was onderweg naar Ameland. Hoe de giek kon loskomen, moet worden onderzocht. Het schip is, volgens procedure, door de politie in beslag genomen. Een forensische opsporingsteam is het onderzoek inmiddels gestart.