Bij een ongeluk op een charterschip dat in de buurt van Terschelling voer, is vrijdagochtend een persoon omgekomen en een ander zwaargewond geraakt. Dat meldt een politiewoordvoerder. Het schip is door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) veilig naar de haven van Terschelling begeleid, meldt de Kustwacht.

Rond 8.00 uur werd melding gemaakt van het ongeval op het Nederlandse zeilschip Wilhelmina, met aan boord dertig opvarenden en twee bemanningsleden. Volgens de politiewoordvoerder is er vlak na vertrek uit de haven van Terschelling aan boord van het schip iets afgebroken, wat op mensen terecht is gekomen.

Wat er precies is afgebroken op het schip weet de woordvoerder niet. Het schip is direct teruggevaren naar Terschelling, waar de hulpdiensten klaarstonden. Waarschijnlijk was het schip onderweg naar Ameland, meldt Omroep Fryslân.

De politie wil nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers. De zwaargewonde is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. De opvarenden krijgen nazorg. Het schip is, volgens procedure, door de politie in beslag genomen voor onderzoek.