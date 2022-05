De politie heeft vrijdagochtend een gewapende overvaller in het Gelderse Winterswijk neergeschoten. De man bedreigde agenten.

De politie meldt dat er rond 6.30 uur een melding binnenkwam over een poging tot inbraak op het Staringplein in Winterswijk. Een politiewoordvoerder meldt dat de man probeerde in te breken in een woning. "Daar wordt nu een aangifte van opgenomen", aldus de woordvoerder.

Eenmaal ter plaatse bleek de verdachte gewapend te zijn. Hij bedreigde de agenten met het wapen. Daarop losten de agenten eerst waarschuwingsschoten. Toen dat niet bleek te helpen, werd de man neergeschoten.

De verdachte is met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de woordvoerder is hij buiten levensgevaar.

De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De Rijksrecherche zal het wapengebruik door de agenten onderzoeken. Dit gebeurt altijd wanneer agenten hun dienstwapen gebruiken.