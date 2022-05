Veel reformatorische scholen keuren seksuele relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht nog altijd af. Dat blijkt vrijdag uit nieuw onderzoek van Pointer. In hun schoolprofielen keuren 36 van de 161 streng christelijke scholen homoseksuele relaties af. Twee jaar geleden ging het om 34 scholen, aldus het onderzoeksplatform.

Volgens Pointer schrijft het merendeel van de scholen die een zogenoemde antihomoverklaring in hun schoolprofiel hebben: "Seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw, en krijgt in het licht hiervan een plaats."

Twee jaar geleden zorgde de verklaring, die ouders van de scholen moeten ondertekenen, ervoor dat toenmalig minister van Onderwijs, Arie Slob, onder vuur kwam te liggen toen hij zei dat scholen "de vrijheid hebben om opvattingen te hebben over relaties tussen mannen en vrouwen".

Na stevige kritiek vanuit de Tweede Kamer kwam Slob terug van zijn uitspraak en zei hij dat een verklaring waarin scholen afstand nemen van homoseksualiteit "een brug te ver" was.

In opdracht van Slob deed het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de afgelopen twee jaar onderzoek naar de verklaringen. Daarin kwam het geen inhoud tegen die in strijd was met de wet.

Hoewel het wettelijk dus wel mag, duiden de verklaringen volgens het ministerie wel op "risico's". Daarom wil het ministerie scherper gaan kijken naar hoe de identiteit van een school in de praktijk wordt gebracht, laat het aan Pointer weten.