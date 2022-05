Afgelopen jaar zijn er bijna 17.000 boetes uitgeschreven voor het niet dragen van een helm op de motor, brommer, scooter en de zogeheten speedpedelec. Dat is een stijging van 6 procent ten opzicht van een jaar eerder. Het aantal boetes stijgt al jaren op rij en is ten opzichte van 2017 zelfs bijna verdubbeld, blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

De stijging in de afgelopen paar jaar is deels te verklaren door de invoering van een helmplicht voor snorfietsers in Amsterdam en Utrecht. Maar ook buiten snorfietsers om stijgt het aantal boetes elk jaar verder. Er worden met name steeds meer mensen zonder helm op een bromfiets gesnapt. In totaal is vorig jaar ruim 1,7 miljoen euro betaald aan boetes voor het niet dragen van een helm.

Terwijl vorig jaar landelijk een stijging was te zien van het aantal boetes dat werd uitgedeeld aan mensen die geen helm droegen, was er regionaal op veel plekken juist sprake van een daling. Onder meer in Drenthe (-31 procent), Overijssel (-23 procent) en in Gelderland (-21 procent) werden minder boetes uitgedeeld.

Binnen de twintig grootste gemeenten werden er vooral fors meer boetes uitgedeeld in Rotterdam en Den Haag. In Rotterdam verdubbelde het aantal bekeuringen bijna ten opzichte van 2020 en in Den Haag was zelfs een stijging van 150 procent te zien.

Het is als bestuurder of bijrijder van een motor of brommer verplicht om een helm te dragen. Op een snorfiets (scooter) is dit niet zo, tenzij je ermee op de weg rijdt. Vanaf dit najaar of 1 januari 2023 wordt dat anders en moeten ook snorfietsers een helm gaan dragen, ook als zij op het fietspad rijden. Er geldt nog geen helmplicht voor mensen die op een elektrische fiets rijden.

Draag je een helm op de motorfiets, dan loop je bijna 70 procent minder kans op ernstig hoofdletsel en zo'n 40 procent minder kans op dodelijk letsel, schrijft SWOV, onderzoeksbureau op het gebied van verkeersveiligheid. Het is niet precies bekend wat het veiligheidseffect is van een helm op de bromfiets. Zo'n helm moet aan dezelfde eisen voldoen, maar een bromfiets rijdt natuurlijk minder hard.