In het zuiden van het land kan in de vroege ochtend nog wat regen vallen, maar al snel wordt het overal droog met flink wat ruimte voor de zon. De wind komt uit het noordwesten en is matig van kracht. De temperatuur komt vandaag op zo'n 15 tot 19 graden uit.

De noordwestenwind is vrijdag duidelijk aanwezig. Landinwaarts is deze matig, kracht 4. In het noorden kan de wind toenemen tot kracht 5 en op de Wadden gaat het met windkracht 6 nog wat harder waaien.

's Avonds is het het wisselend bewolkt. Het noorden heeft de meeste kans op een enkele bui. In de nacht naar zaterdag trekken vanaf de Noordzee wat meer buien over het land. De temperatuur komt uit tussen 10 graden aan zee en lokaal 7 graden landinwaarts.

