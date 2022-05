Het verkeer op een aantal belangrijke wegen in en rond de Limburgse stad Roermond loopt donderdagmiddag volledig vast door enorme drukte. Die wordt veroorzaakt door Duitse dagjesmensen die massaal naar het Designer Outlet Center afreizen.

De gemeente heeft maatregelen genomen om erger te voorkomen. Zo staan de verkeerslichten op de N280 bij de kruising met de A73 richting stad langer op rood om de toestroom van verkeer vanuit Duitsland te doseren. Sluipwegen via de kerkdorpen Asenray en Boukoul zijn afgesloten. Verkeersregelaars zorgen dat mensen die in deze twee plaatsen moeten zijn, wel door kunnen. Ook rond de Designer Outlet staan verkeersregelaars.

De gemeente roept mensen op om niet met de auto naar de stad te komen, maar te gaan fietsen of lopen. Mensen die van verder weg komen, wordt geadviseerd trein of openbaar vervoer of (vanuit Duitsland) de FlixBus te pakken. Naast Roermond heeft ook Venlo te maken met massale toestroom van oosterburen tijdens Hemelvaart. De gemeente verwacht dat de drukte tot en met zondag aanhoudt.

Ook drukte bij Bataviastad en richting pretparken

Ook op andere plekken in het land is het donderdag drukker vanwege het Hemelvaartweekend. Zo staat richting fashionoutlet Bataviastad in Lelystad een file en is er ook veel verkeer in de richting van pretparken Walibi en de Efteling.

Het is voornamelijk drukker in het zuiden van het land en bij de grenzen met België en Duitsland, meldt ANWB. Omdat veel mensen vrij zijn, is de spits minder druk dan normaal. Zondag keren velen terug naar huis, dan wordt weer meer drukte op de wegen verwacht.