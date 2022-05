Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heeft een vrachtauto donderdag een persoon aangereden. De voetganger is hierbij om het leven gekomen, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van Beekbergen.

Kort na de aanrijding probeerden automobilisten die waren gestopt het slachtoffer nog te reanimeren, meldt De Stentor. De politie doet op het moment onderzoek naar waarom de persoon daar liep.

De A1 richting Hengelo is enige tijd dicht geweest. Rond 10 over 2 is de weg weer vrijgegeven voor verkeer, maar automobilisten moeten wel rekening houden met vertraging. Volgens Rijkswaterstaat staat er bij Kootwijk nog een file.