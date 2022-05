Van de 72 mensen die woensdagavond zijn opgepakt tijdens de ongeregeldheden in Rotterdam, zitten er donderdagochtend nog zestien vast. Het is nog niet duidelijk waar deze mensen van worden verdacht.

Duizenden Feyenoordsupporters waren woensdagavond in Rotterdam om op verschillende plekken de Conference League-finale van hun club tegen AS Roma te volgen, die in Tirana werd gespeeld. Ze zagen Feyenoord echter naast de cup grijpen.

Hierna braken op meerdere plekken in de stad opstootjes en vechtpartijen uit en richtten relschoppers flinke vernielingen aan. Zo raakten onder meer een bus en een tram beschadigd.

De relschoppers gooiden met vuurwerk en fakkels en bekogelden de politie. Twee agenten raakten hierbij lichtgewond. Om de rust te herstellen moest de ME charges uitvoeren en werden er op de Coolsingel en het Hofplein waterwerpers ingezet om de straten leeg te krijgen. Rond 1.00 uur was het weer rustig in de stad.