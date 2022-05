De politie heeft woensdagavond 72 mensen opgepakt in Rotterdam na de verloren wedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma (1-0). Op meerdere plekken in de stad was het onrustig. De mobiele eenheid (ME) heeft charges moeten uitvoeren en ook zijn op de Coolsingel waterwerpers ingezet om de straat leeg te krijgen. Rond 01.00 's nachts keerde de rust terug in de stad.

Op verschillende plaatsen in de stad ontstonden opstootjes na het verlies van Feyenoord tegen AS Roma in de Conference League. Volgens een politiewoordvoerder waren er verschillende incidenten en vechtpartijen in de stad. Agenten werden tijdens de ongeregeldheden bekogeld met stenen en flessen. Twee agenten raakten lichtgewond toen ze getroffen werden door glas en een steen.

De relschoppers richtten "flinke vernielingen" aan, aldus de woordvoerder. Onder meer een tram en een bus raakten beschadigd. Vooral in het centrum waren veel zware vuurwerkknallen te horen.

De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit en roept omstanders op om camerabeelden te delen, zodat meer relschoppers kunnen worden geïdentificeerd.

Rennende paarden richting Coolsingel

Er was rondom de finale veel politie op de been in Rotterdam. Ook voorafgaand aan de wedstrijd klonken er onder meer op het Stadhuisplein en de Lijnbaan harde knallen van zwaar vuurwerk. Daarnaast staken supporters rookbommen en fakkels af. De politie hoefde toen nog niet in te grijpen.

Tijdens de wedstrijd was het rustig in de stad, al was Rotterdam zeker niet uitgestorven. De rust gaf sommige agenten de gelegenheid om ook een deel van de finale te zien.

Na het laatste fluitsignaal in Tirana dropen de eerste supporters teleurgesteld af van de pleinen met grote schermen. Grimmig was het op dat moment nog niet. Toen een half uur na de verloren finale de Feyenoordevenementen in Rotterdam sloten werd het onrustig in de stad.