De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in de Zuid-Hollandse gemeente Hellevoetsluis, zo heeft de NTR woensdag bekendgemaakt. De intocht zal plaatsvinden op zaterdag 12 november.

Milène Junius, burgemeester van Hellevoetsluis, is verheugd. "Wij kijken ernaar uit om Sinterklaas op 12 november in Hellevoetsluis te verwelkomen! Onze mooie vestinghaven bestaat maar liefst vierhonderd jaar en in die tijd is er al veel gebeurd in deze haven. Nu komt daar de aankomst van Sinterklaas bij."

Ook zegt Junius dat ze hoopt "veel blije gezichten te zien op de kades". Vanwege de coronamaatregelen kon de landelijke intocht de afgelopen twee jaar geen doorgang vinden, maar werd wel een en ander georganiseerd bij Paleis Soestdijk, dat was omgedoopt tot Grotepietenhuis. Het Sinterklaasjournaal start dit jaar op maandag 7 november.