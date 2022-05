De speciale opsporingsorganisatie Multidisciplinair Interventie Team (MIT) werd een paar jaar geleden opgericht om georganiseerde ondermijnende misdaad beter te bestrijden, maar het krijgt nu alweer een kleinere rol en andere naam. Dat schrijft minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het MIT is opgericht in de maanden na de moord op advocaat Derk Wiersum, de toenmalige raadsman van de kroongetuige in het Marengo-proces, Nabil B., in september 2019. In de nieuwe dienst moesten politie, justitie en andere organisaties samenwerken om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Niet door achter criminelen aan te gaan, maar door onderliggende structuren bloot te leggen.

Er was al langere tijd kritiek op het team. Criminoloog en emeritus hoogleraar Cyrille Fijnaut noemde het plan vorig jaar in gesprek met NU.nl al "ondoordacht" en een "strategische blunder vanjewelste". De oprichting van een apart team zou volgens Fijnaut leiden tot een concurrentiestrijd tussen de verschillende organisaties die zich bezighouden met ondermijning en misdaadbestrijding. Ook zouden de diensten elkaar voor de voeten gaan lopen. Zware criminelen zouden daardoor lachend toekijken, aldus Fijnaut.

Uit gesprekken die minister Yesilgöz voerde met wetenschappers, burgemeesters, medewerkers en bestuurders van de samenwerkende organisaties is ook gebleken dat de opbouw te lang duurde en dat er te weinig concrete resultaten werden geboekt. Zo werd er "te veel gesproken over structuren, governance, verdeling van fte en financiële middelen", schrijft Yesilgöz in de Kamerbrief. Volgens de minister heeft het onderwerp daarvoor te veel haast.

Daarom gaat de MIT nu verder als de NSOC, de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit. De politie, Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst, douane, FIOD en het Openbaar Ministerie blijven betrokken, maar laten de interventies over aan de verantwoordelijke diensten. De NSOC zal zich vooral bezighouden met informatiedeling. Ook moet ze "nieuwe methoden" ontwikkelen om de ondermijnende criminaliteit te bestrijden.