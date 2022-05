De politie heeft geen verband gevonden tussen de dood van profvoetballer Jody Lukoki en een vechtpartij die eerder plaatsvond in Almere. Dat meldt de politie woensdag.

De vechtpartij vond in de vroege ochtend van 1 mei plaats op straat in Almere. De 29-jarige Lukoki raakte hierbij gewond. De politie heeft nu in totaal vier mannen opgepakt, van wie er op dit moment nog één vastzit.

Het gaat om een 36-jarige man uit Almere, een 35-jarige man uit Heino en een 23-jarige man uit Hilversum. Zij mochten na verhoor weer vertrekken.

Dinsdag werd een 35-jarige man uit Almere opgepakt. Hij wordt vrijdag voorgeleid. De man wordt verdacht van poging tot doodslag, de rest wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling.

Politie doet geen uitspraak over doodsoorzaak

Lukoki stierf op 9 mei in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat er geen verband is tussen de mishandeling en zijn latere overlijden. Er is sectie op zijn lichaam uitgevoerd om hier duidelijkheid over te krijgen. De politie doet desgevraagd geen uitspraak over de exacte doodsoorzaak van de man.

Lukoki speelde in Nederland voor Ajax, SC Cambuur en PEC Zwolle. Hij keerde vorig jaar bij FC Twente terug in de Eredivisie, maar kwam als gevolg van een zware knieblessure niet in actie.