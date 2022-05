Met op het hoogtepunt ruim 1.100 kilometer file is woensdag sprake van de drukste avondspits van het jaar, zegt de ANWB tegen NU.nl. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land.

In 2019 stond er 1.028 kilometer file in het hemelvaartweekend. Het vorige record van dit jaar stond op 785 kilometer. Dat was vlak voor de meivakantie.

Donderdag is het Hemelvaartsdag. De avond ervoor vertrekken veel mensen al naar een vakantieadres. De files worden vooral hierdoor veroorzaakt, zegt een woordvoerder van de verkeersdienst. Ook zijn er enkele ongelukken gebeurd.

Naar verwachting neemt het aantal filekilometers nog toe. De ANWB verwacht het hoogtepunt van de files rond 17.30 uur.