Een Belgische kindermisbruiker die een van de voornaamste doelwitten van de Belgische politie was, is dinsdagavond in Heerlen opgepakt. Rony Van W. werd vrijdag veroordeeld tot zes jaar cel en tien jaar tbs, maar ging ervandoor voor de politie hem kon vastzetten.

Van W. werd schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van een minderjarige, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. In het verleden was hij al eens veroordeeld voor soortgelijke vergrijpen. Mede daarom plaatsten de Belgische opsporingsdiensten de Bruggenaar op een zogeheten mostwantedlijst, waarop de meest gezochte criminelen staan.

Van W. trachtte nog de politie op een dwaalspoor te zetten, maar dat mislukte. Het korps trapte niet in zijn Facebook-bericht waarin hij deed alsof hij op een strand op Ibiza zat.

De Belgische justitieminister Vincent Van Quickenborne zegt dat "sterk werk" van de speciale Belgische én Nederlandse politie-eenheden tot zijn aanhouding heeft geleid.

Hij werd echter bij toeval opgepakt op de Spoorsingel in Heerlen, nabij het station. Agenten waren afgekomen op een andere melding, waarna ze Van W. controleerden. Bij die controle bleek dat hij gezocht werd en werd hij in de boeien werd geslagen.

Van W. zegt zelf dat hij de benen nam, omdat hij zich dan kan verdedigen. In de cel zou hij daar geen kans toe zien. Hij zou in cassatie willen gaan tegen zijn veroordeling door het hof van beroep in Gent. Voor hij zogenaamd naar Ibiza vertrok, zou hij bij zijn "vriendin in Nederland" hebben gebivakkeerd, zei hij eerder tegen VTM Nieuws.