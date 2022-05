Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben de afgelopen nacht 32 mensen op een stoel moeten slapen in de opvanglocatie in Ter Apel. De mensen kwamen dinsdagavond aan, maar er was geen bed meer beschikbaar.

Het COA wist nog wel 75 mensen naar de crisisnoodopvang in Amsterdam te sturen en nog eens 86 asielzoekers gingen via de reguliere uitstroom naar andere locaties.

In Ter Apel is plek voor tweeduizend mensen. In de nacht van dinsdag op woensdag overnachtten er 2.144 personen. Het gaat hier om mensen die zich net in Nederland als asielzoeker hebben aangemeld.

Het is de bedoeling dat zij snel naar andere asielzoekerscentra worden doorgestuurd. Maar doordat die ook vol zitten, is er de laatste tijd vaker een gebrek aan capaciteit. Zo dreigde begin mei zelfs een situatie te ontstaan waarin mensen buiten moesten slapen. Het COA kampt ook met een tekort aan bussen die de asielzoekers naar andere locaties kan brengen.

Maandagavond maakten de veiligheidsregio's bekend dat er binnen drie weken 150 opvangplekken per regio bij komen. Die plekken zijn nog niet gevonden. Regio's als Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Gelderland-Zuid, Noord-Holland Noord, Zuid-Limburg en Hollands Midden laten weten dat ze nog aan het zoeken zijn.