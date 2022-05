Xavier Durlinger, die vorige week dood werd gevonden in een bos bij Sittard, had vermoedelijk een afspraak op de avond waarop hij verdween. Dat meldt de politie in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De spullen die de negentienjarige man bij zich had, zijn nog altijd zoek.

Durlinger verdween op woensdagavond 11 mei. Hij werd rond 22.30 uur voor het laatst gezien terwijl hij rondfietste op een zwarte herenfiets. Op 19 mei werd zijn lichaam gevonden in een bos nabij de wijk De Kollenberg in Sittard.

De politie liet al snel weten dat ze het vermoeden had dat Durlinger door een misdrijf om het leven is gekomen. Mogelijk had Durlinger op de avond van zijn verdwijning een afspraak met iemand. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de mogelijke afspraak.

Ook ontbreken nog altijd een aantal spullen die Durlinger bij zich had, waaronder een zwarte pet met goudkleurige opdruk, een heuptasje en telefoons. De politie zocht ook naar zijn fiets, maar heeft inmiddels een fiets gevonden. Uit onderzoek moet blijken of dit de matzwarte Cortina van Durlinger is.

Een getuige die via Meld Misdaad Anoniem concrete en mogelijk cruciale informatie heeft doorgegeven, wordt ertoe opgeroepen opnieuw contact op te nemen met de politie, maar nu via het Team Nationale Inlichtingen.