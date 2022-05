Een uitgebroken koe heeft dinsdag een chemische reactie veroorzaakt op een melkveebedrijf in het Gelderse Wapenveld. Het dier trapte meerdere vaatjes in de technische ruimte kapot, waardoor twee reinigingsmiddelen met elkaar in contact kwamen en er dampen vrijkwamen.

Een medewerker van de boerderij die het dier te hulp schoot, is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hij was gewoon bij kennis toen dat gebeurde, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De reactie tussen de reinigingsmiddelen duurde maar even en is inmiddels onder controle.

De koe zat nog wel even klem in de technische ruimte. Volgens de woordvoerder stond het dier vast tussen de muur en een melktank. "De koe moet daar achteruit weer uit, maar ze wil alleen maar vooruit".

Rond 20.30 uur meldde de veiligheidsregio dat "de onfortuinlijke koe" uit de technische ruimte was bevrijd.