Een vrouw van negentien jaar is maandagavond veertig minuten lang betast door een man in een trein. De jonge vrouw was onderweg van Amsterdam naar Alkmaar. Ze kon pas alarm slaan toen ze de trein verliet, meldt de politie dinsdag.

De vrouw zat in een lege coupé van de trein. Direct na het instappen kwam een man tegen haar aan zitten.

De politie is op zoek naar de man. Hij is rond de veertig en heeft een lichte huidskleur. Verder is hij ongeveer 1,70 meter en is hij kalend met kort blond haar. Ook heeft de man een tatoeage in zijn gezicht, schrijft de politie op Twitter.

Waarom de vrouw niet eerder alarm kon slaan toen ze nog in de trein zat, wil een woordvoerder van de politie niet kwijt tegen NU.nl. Ook over de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog geen uitspraken. De politie heeft camerabeelden veiliggesteld en onderzoekt de zaak momenteel.

Op Twitter schrijft de politie dat mensen die zich onveilig voelen in de trein een WhatsApp-bericht kunnen sturen naar een telefoonnummer van de NS. In situaties waarbij spoedeisende hulp noodzakelijk is, raadt de politie aan 112 te bellen.