De politie heeft dinsdag een man in Kerkrade opgepakt op verdenking van het plegen van oorlogsmisdaden en andere misdrijven tegen de menselijkheid in Syrië. Het gaat om misdaden uit 2013, meldt de politie.

De opgepakte man is 34 jaar en verbleef sinds 2020 in Nederland, waar hij asiel aanvroeg. De politie ontving later dat jaar tips over wat de man op zijn kerfstok had.

Het Openbaar Ministerie kon vervolgens bevestigen dat de man betrokken was bij een gewelddadige arrestatie in Syrië in januari 2013. Het slachtoffer zou daarna in gevangenschap meermaals zeer ernstig gemarteld zijn.

Volgens de politie maakte de verdachte deel uit van een prominente Syrische militie die voor president Bashar Al Assad vecht. De groep, Liwa Al Quds, zou nauw samenwerken met Syrische inlichtingendiensten en de Russische krijgsmacht.

Het Openbaar Ministerie zegt dat de militie kan worden aangemerkt als criminele organisatie "die het plegen van internationale misdrijven tot doel heeft". Dat zou onder meer betekenen dat de militie vergeleken kan worden met Islamitische Staat (IS).

De politie spreekt van een unieke arrestatie. "Niet eerder werd in Nederland iemand die aan de zijde van het Syrische regime vocht, aangehouden wegens dergelijke verdenkingen." De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.