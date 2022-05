Door de coronamaatregelen hebben sommige mensen in 2021 discriminatie ervaren, terwijl ze daar eerder nauwelijks mee te maken hadden, zegt Discriminatie.nl-voorzitter Stefano Frans tegen NU.nl. Hij hoopt dat dit op termijn leidt tot meer begrip in de samenleving voor mensen die bijvoorbeeld vanwege hun afkomst worden gediscrimineerd.

"Voor het eerst in de moderne geschiedenis werd discriminatie breed in de samenleving ervaren", reageert Frans op de uitkomsten van de rapportage Discriminatiecijfers in 2021. Iedere gemeente moet aangesloten zijn bij een antidiscriminatievoorziening (ADV), zodat inwoners een melding kunnen doen als ze zich gediscrimineerd voelen. De 28 ADV's zijn verenigd in Discriminatie.nl.

"Het afgelopen jaar kregen door het verplichte coronatoegangsbewijs bijvoorbeeld ook zwemouders het gevoel gediscrimineerd te worden", vertelt Frans. "Dat is een veel bredere groep dan bijvoorbeeld mensen met een donkere huidskleur of mensen die behoren tot de lhbtiq+-gemeenschap."

De ADV's ontvingen door de coronaregels een kwart meer meldingen dan een jaar eerder. Deze meldingen kunnen volgens de wet in veel gevallen niet direct gezien worden als discriminatie. Ook een rechter bepaalde in oktober 2021 dat het coronatoegangsbewijs niet in strijd is met het discriminatieverbod. Toch werd dat dus wel zo ervaren.

'Aantal meldingen topje van de ijsberg'

Discriminatie.nl hoopt dat de afgelopen jaar breed in de maatschappij gevoelde discriminatie leidt tot een samenleving met meer begrip voor het bestaan van discriminatie. Want het aantal meldingen daarvan is volgens de ADV-vereniging "slechts het topje van de ijsberg".



"Onderzoek heeft aangetoond dat een zesde van de ongeveer 380.000 Zeeuwen zich weleens gediscrimineerd voelt", geeft Frans als voorbeeld. "Maar in 2021 kreeg ADV Zeeland slechts 151 meldingen van discriminatie binnen."

Frans vermoedt dat de stijgende trend in het aantal meldingen van discriminatie door de recent toegenomen aandacht ervoor zal doorzetten, ook zonder corona. "Discriminatie is nu echt een hot topic", legt de voorzitter van Discriminatie.nl uit.

"Het heeft nog nooit zo hoog op de politieke agenda gestaan. Ook op het werk en in de omgeving van mensen gaat het er nu vaak over. Waar je veel over hoort, komt uiteindelijk meer naar voren in de cijfers."