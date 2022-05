Er zijn aanwijzingen dat de overleden man die zondag werd gevonden in het kanaal Almelo-De Haandrik in het Overijsselse Bruchterveld door een misdrijf om het leven is gekomen, zo meldt de politie maandag. Het gaat om de 33-jarige Jihad Jafo uit Enschede, die sinds december vorig jaar vermist was.

Voorbijgangers zagen zondagmiddag iets drijven in het kanaal in de omgeving van 't Lijntje en belden de politie. Die concludeerde dat het om het lichaam van een overleden man ging. Het stoffelijke overschot werd vervolgens overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen.

Nu blijkt het om de sinds 6 december vermiste Jafo te gaan. Een vriend zag hem die avond voor het laatst bij een rotonde in Enschede, waar hij in een auto stapte bij een man. Jafo had de man gezien en zou per se een gesprek met hem hebben willen voeren, aldus de vriend. Sindsdien ontbrak van Jafo ieder spoor.

De politie liet eerder al weten er rekening mee te houden dat de man niet meer in leven was. Hij zou mogelijk het slachtoffer zijn geworden van een persoonlijk of crimineel conflict.