Het Rijksvaccinatieprogramma wordt verder uitgebreid. Onder meer mensen met langdurige covid worden toegevoegd aan de groep die een griepprik mag halen. Daarnaast mogen jongeren tussen de 18 en 26 jaar nu ook een HPV-vaccinatie halen. Dat schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft extra geld vrijgemaakt voor de HPV-vaccinatiecampagne. Eind 2022 kan de vaccinatiecampagne van 18- tot en met 26-jarigen van start gaan, schrijft Van Ooijen.

Het gaat om vrouwen die zich niet eerder hebben laten vaccineren en om mannen die eerder niet in aanmerking kwamen voor het vaccin. Eerder is al besloten dat naast meisjes vanaf dit voorjaar ook jongens kunnen worden ingeënt tegen HPV en dat de leeftijd daarvoor omlaag gaat naar tien jaar. Een vaccinatie tegen HPV beschermt tegen baarmoederhalskanker, vaginakanker, schaamlipkanker, peniskanker, anuskanker en mond- en keelholtekanker.

Ook voor de griepprik is extra geld vrijgemaakt, waardoor de groep die de prik gratis kan halen kan worden uitgebreid. Naast de groep langdurige covidpatiënten gaat het om mensen met morbide obesitas, dementerenden en alle gezonde zwangere vrouwen die langer dan 22 weken zwanger zijn.

Al deze mensen kunnen in 2022 een griepprik halen. Nog niet iedereen zal daar dit jaar al voor worden uitgenodigd, omdat het even duurt voordat de registratie voor deze groepen op orde is.

Geen geld voor vergoeding prik tegen rotavirus

Een vaccin voor baby's om ze tegen het rotavirus te beschermen, zal niet door de overheid worden vergoed. Van Ooijen zegt dat te betreuren. "Voor de eerste twee hebben we het benodigde extra geld kunnen vrijmaken. Dat komt daarmee voor elkaar. Voor het rotavirus is het niet gelukt. Natuurlijk had ik het liever anders gezien maar omdat de financiële middelen op dit moment echt beperkt zijn, hebben we keuzes moeten maken."

Het rotavirus kan een ontsteking van maag en darmen veroorzaken bij vooral baby's en peuters. De infectie kan heftig zijn; elk jaar belanden ongeveer 3.600 kinderen onder de vijf jaar ermee in een ziekenhuis.