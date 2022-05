De Gomarus Scholengemeenschap, met vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel, is volgens de onderwijsinspectie nu veilig voor iedereen. De instelling raakte vorig jaar in opspraak na berichten over hoe kinderen gedwongen werden uit de kast te komen, terwijl ze er niet aan toe waren. Leerkrachten moesten ook homoseksualiteit van leerlingen en andere leraren bij het bestuur verklikken.

Als een personeelslid na een gesprek met het bestuur nog steeds zou "volharden in zijn leefwijze of voornemen daartoe", dan zou het bestuur overgaan tot een "oplossing van het dilemma", bleek in december uit een interne notitie.

Toenmalig minister van Onderwijs Arie Slob zei destijds de kwestie "ernstig en zorgwekkend" te vinden. "Er zal op meerdere punten een forse inspanning van het bestuur en de leraren moeten volgen", zei hij toen.

Volgens de onderwijsinspectie is dat nu voldoende gebeurd. Aan alle eisen van de inspectie om de situatie te verbeteren en de veiligheid van lhbtiq+'ers te garanderen is nu voldaan.