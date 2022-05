Supporters van Feyenoord mogen bij winst van de Conference League toch een duik nemen in de Hofpleinfontein in het centrum van Rotterdam, bevestigt een woordvoerder van Stadsbeheer maandag aan NU.nl na berichtgeving van Rijnmond. De fontein wordt momenteel "bestormingsproof" gemaakt.

In mei 2017 gingen Feyenoord-fans voor het laatst de Hofpleinfontein in vanwege het veroveren van de landstitel. De stad was toen een week bezig om de schade te herstellen. Deze keer zal de fontein "bestormingsproof" zijn.

Zondagavond werd daarvoor al het water uit de fontein gehaald om dure elementen te kunnen verwijderen. "De ornamenten hebben we weggehaald en worden opgeslagen. Dus als Feyenoord wint, kunnen fans een duik nemen", aldus Stadsbeheer Rotterdam tegen Rijnmond.

De fontein werd maandag weer gevuld met water, maar dat is volgens de woordvoerder geen makkelijke klus. In de fontein past zo'n 300.000 liter water. Het vullen ervan duurt twaalf uur en gebeurt onder meer met brandweerslangen.

Eerder leek het er nog op dat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb een feest in de fontein niet zag zitten. Zo dreigde hij eerder met het droogleggen ervan om een verkeerschaos in de stad te voorkomen.

Feyenoord speelt woensdagavond de finale van de Conference League tegen AS Roma in de Albanese hoofdstad Tirana. Bij de finale zijn naar verwachting ongeveer vierduizend Feyenoord-supporters aanwezig in de Arena Kombëtare. Ook in Rotterdam zelf worden veel supporters verwacht.