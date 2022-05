Binnen de Nederlandse politie hebben agenten regelmatig te maken met discriminatie en racisme. Er is sprake van "een structureel probleem", zegt politiechef Martin Sitalsing, verantwoordelijk voor diversiteit bij de politie, maandag bij Spraakmakers op NPO Radio 1.

Sitalsing deed zijn uitspraken naar aanleiding van de documentaire De Blauwe Familie, die maandagavond wordt uitgezonden. Daarin zegt een zestal klokkenluiders dat agenten gediscrimineerd, buitengesloten en gepest worden. Ook voelt het voor agenten niet veilig om deze problemen aan te kaarten.

De politiechef noemt het "een pijnlijke documentaire" om te zien. "Onze korpschef zegt: 'Ieder voorbeeld is er één te veel.' Maar het zijn er helaas te veel. Er is echt heel veel werk aan de winkel." De politieleiding moet wat hem betreft een norm stellen en optreden als het plaatsvindt.

Uit de verhalen in de documentaire rijst het beeld op van een verloren strijd tegen vooroordelen en een gebrek aan optreden van leidinggevenden. Politiemensen die binnen de dienst worden gediscrimineerd, buitengesloten of gepest durven zich niet uit te spreken, uit angst voor de gevolgen. Ook wordt hun loyaliteit nogal eens in twijfel getrokken.

Politiebond hekelt geschetste angstcultuur

Jan Struijs, voorzitter van politievakbond NPB, hekelt de angstcultuur in de documentaire. De harde praktijk is "dat mensen regelmatig in de knel komen omdat ze hele pijnlijke dingen hebben aangekaart", aldus Struijs. Velen van hen voelen zich niet gesteund. "Dan heb je echt een probleem", zegt de voorzitter.

Korpschef Henk van Essen zegt in een reactie op de documentaire dat hij "veel waardering en respect" heeft voor de politiemensen die erin aan het woord komen. "De persoonlijke verhalen maken pijnlijk duidelijk hoe groot de impact daarvan is en hoelang het doorwerkt. Elke collega die dit meemaakt, is er één te veel."

Volgens Van Essen getuigt het van "vasthoudendheid, betrokkenheid en een sterke motivatie om de politie te verbeteren en verder te helpen" dat de betrokken (ex-)agenten hun verhaal doen. "Die motivatie delen we. Dat hebben we ook met hen besproken."