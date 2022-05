De afgelopen tijd gaan er meerdere berichten rond van mensen die denken dat ze tijdens het uitgaan zijn gedrogeerd met een naald. Maar in Nederland is het zogenoemde 'needle spiking' nog in geen enkel geval bevestigd. Het Trimbos-instituut heeft veel vraagtekens bij de verhalen, maar "als iets niet bewezen is, hoeft het niet te betekenen dat het niet gebeurt."

In Kaatsheuvel meldden zich afgelopen weekend zes mensen bij de EHBO omdat ze dachten met een naald gedrogeerd te zijn tijdens een feest. Dat zou ook veertien onwel geworden voetballers in België mogelijk zijn overkomen. De laatste tijd duiken veel van dit soort verhalen op waarin mensen denken slachtoffer te zijn geworden van needle spiking. Maar bewijzen daarvoor ontbreken vooralsnog.

In Nederland is er tot nu toe geen enkel geval bevestigd, laat de politie desgevraagd weten. In België is het onderzoek naar het voetbalteam volop gaande. Bij een paar voetballers is prikletsel gevonden, zegt een politiewoordvoerder. Uit onderzoek moet blijken of dat komt doordat ze die avond zijn geprikt met een naald. De eerste onderzoeken wijzen in ieder geval niet uit dat de voetballers zijn gedrogeerd.

Opvallend is dat soortgelijke verhalen eind vorig jaar al opdoken in het Verenigd Koninkrijk. Toen daar de clubs na de lockdowns weer open mochten, gingen ook verhalen rond over needle spiking. Tot nu toe is ook daar in geen enkel geval bewezen dat iemand echt met een naald is gedrogeerd.

Onderzoek moet duidelijk maken wat er aan de hand is

Of er in Nederland echt sprake is van needle spiking, of dat er misschien sprake is van een nepverhaal, is nu onderdeel van onderzoek. "We willen de komende weken kijken naar wat voor meldingen we binnen hebben gekregen en wat we zoal zien", legt een woordvoerder van de korpsleiding uit.

Zo kijkt de politie naar wat er naast de melding over drogeren nog meer binnen is gekomen, bijvoorbeeld een zedenmisdrijf, mishandeling of beroving. De vraag is wat een eventueel motief voor de aanvallen is.

Daarnaast kijkt de politie in hoeverre bij de mensen die het vermoeden hebben gedrogeerd te zijn ook echt kan worden vastgesteld dat er iets is toegediend. "Allemaal zaken waarmee we meer duiding krijgen bij wat we nu zien."

'Belangrijk om meldingen serieus te nemen'

Volgens het Trimbos-instituut is het voor het eerst dat needle spiking in Nederland wordt gemeld. Maar ook bij het instituut zijn er nog veel vraagtekens. "Het enige wat we tot nu toe weten, is dat er geen bewijzen zijn gevonden", zegt hij. "Het lastige is dat als iets niet bewezen is, het niet hoeft te betekenen dat het niet is gebeurd."

Dat iemand zich niet lekker voelt tijdens het uitgaan kan ook andere redenen hebben. "We zien dat mensen soms onderschatten hoe alcohol kan vallen. Vooral na corona; mensen zijn lang niet op stap geweest. Vooral als je ziek bent, vermoeid, ongesteld of last hebt van stress, dan kan alcohol best wel verkeerd vallen en kunnen de effecten lijken op die van drugs."

Het is wel belangrijk om de meldingen serieus te nemen, benadrukt de woordvoerder. "Mochten mensen het idee hebben gedrogeerd te zijn, dan is dat heel heftig. Als je het gevoel hebt dat je iets is overkomen, dan is het belangrijk om het personeel hierbij te betrekken en aangifte te doen."